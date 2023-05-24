«Краснодарский край — один из шести регионов, показывающий экономический рост»

Клуб КубА и ИД «Ъ-Кубань» 19 мая провели бизнес-встречу с региональным управляющим Альфа-Банком в Краснодарском крае Антоном Кузнецовым. Резидентам клуба спикер рассказал об актуальных трендах на финансовом рынке, о том, как будет развиваться отечественная экономика в современных условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-встречи, региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Антон Кузнецов

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Спикер бизнес-встречи, региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Антон Кузнецов

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

Как отметил господин Кузнецов, потенциал экономики определяется демографическим фактором и наличием технологий. В тех странах, где вкладывают средства в технологическое развитие, растет производительность труда. Россия же довольно длительное время инвестирует в строительство. Инвестиционный потенциал у страны есть, но он не производительный.

В России экономический рост с начала 2000-х годов и до 2009 году составлял 7% в год. Далее начался демографический провал, и рост быстро снизился до 2%, а к 2014 году — до 1%. Сегодня можно говорить об отрицательном росте. Это произошло потому, что демографическая ситуация стране ухудшилась, была пандемия коронавируса. В 2021 году естественная убыль населения в стране составляла около 1 млн человек в месяц. Свою роль сыграли и события 2022 года. В прошлом году произошел массовый отъезд из страны специалистов. Занятость в возрасте от 25 до 35 лет сократилась на 1,2 млн человек.

По словам спикера, это вовсе не означает, что российская экономика не может вырасти в этом году на 2%. Но если при нулевом потенциале роста она вырастет на 2%, значит, в следующем году, скорее всего, экономику ожидает серьезная коррекция.

Экономика может не расти, но при этом уже быть перегретой. И в этом заключается парадокс. Именно поэтому в России жесткая денежно-кредитная политика. Чтобы не допустить перегрева экономики, Центральный банк вынужден повышать ключевую ставку. Почти все страны работают в условиях таргетирования инфляции еще с 90-х годов. Россия перешла к этой модели только в 2014 году.

Высокая инфляция не дает инвестировать, поэтому Центробанк таргетирует ее на уровне 4%. «Важно, какая инфляция в странах — торговых партнерах России. Для экономистов инфляция — это аналог роста издержек. Если у нас она равна 4%, а у партнера — нулевая, то наша продукция становится менее конкурентоспособной, поскольку растут издержки. В Азии инфляция довольно низкая, поскольку там отсутствует социальное обеспечение, и население много сберегает. Например, в Китае таргет на уровне 3%. А значит, и у нас он будет ужесточаться. Поскольку Россия в своей торговле теперь ориентируется на азиатские рынки»,— прокомментировал Антон Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Основатель КубА Клуба Алексей Пшеничный Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Левон Акопов, основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.рф» Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Влад Варлашин, основатель Orange Fitness, и Левон Акопов Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Ярославна Коломийцева, коуч, организатор подразделения КубА Junior Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Следующая фотография 1 / 6 Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Основатель КубА Клуба Алексей Пшеничный Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Левон Акопов, основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.рф» Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Влад Варлашин, основатель Orange Fitness, и Левон Акопов Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Ярославна Коломийцева, коуч, организатор подразделения КубА Junior Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

При этом экономическая ситуация в России неоднородна и отличается в зависимости от конкретного региона. Кубань — одна из шести агломераций, которая показывает рост наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Татарстаном. С 2010 года Краснодар вырос на 48%, Краснодарский край — на 32%. Более того, из-за миграционного притока регион показывает позитивную демографию. Потенциальный рост экономики определяется тем, что происходит с производством. На Кубани растут три сектора — стройка, ритейл и туризм.

Резиденты клуба задавали много вопросов по валютному рынку. Многих интересовало, изменится ли главная резервная валюта, и стоит ли вкладываться в юань. Как отметил спикер, юань — валюта, курс которой жестко привязан к доллару. Финансовая система КНР пока не имеет претензий на то, чтобы заменить юанем доллар, «отдавать свою валюту в мир» и выпустить большой объем внешнего долга. Сегодняшняя модель Китая не выглядит как заявка на замену доллара. Однако в мире действительно формируются разные валютные блоки. В трансграничных операциях более востребованным стал рубль. Потенциал его использования стал гораздо больше, чем был до 2022 года.

«Россия придерживается принципа открытости и готова работать с теми странами и экономиками, которые к нам открыты»,— резюмировал Антон Кузнецов.

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kommersant.ru