В Сочи задержали трех человек, устроивших драку со стрельбой в центре города

В Сочи задержали трех мужчин, устроивших потасовку со стрельбой в центре города. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, на одной из автобусных остановок курорта произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. В ходе выяснения отношений один из участников ссоры достал аэрозольный пиротехнический пистолет и выстрелил в оппонента. В результате происшествия ранение получил житель Кемеровской области. Сообщается, что ранение пострадавшего оказалось тяжким.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В его действиях также усматривают признаки хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Анастасия Донскова

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