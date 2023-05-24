Самозанятым в Петербурге разрешили устанавливать ларьки и киоски

Законодательное собрание Санкт-Петербурга принято в третьем чтении законопроект о предоставлении самозанятым гражданам возможности устанавливать нестационарные торговые объекты в городе. За документ проголосовали 44 депутата, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Ранее право на установку ларьков, киосков и столов имели только юрлица и индивидуальные предприниматели.

«Парламентарии уверены, что предлагаемые изменения позволят повысить эффективность федерального эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Санкт-Петербург присоединился к нему в январе 2020 года»,— отметили в пресс-службе ЗакСа.

На сегодняшний день в Петербурге более 417 тыс. человек имеют статус самозанятых.

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