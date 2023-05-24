Усадьбу Оболенских в Нижегородской области решили изъять у собственника

Воротынский райсуд постановил изъять объект культурного наследия «Усадьба Оболенских» в Красной Горке у собственника Вячеслава Голубева. Этого добивалось управление госохраны ОКН в Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление госохраны ОКН Фото: управление госохраны ОКН

Усадьба находится в частной собственности с 2017 года. В 2018-м управление госохраны ОКН установило, что дом находится в плохом состоянии. Собственника обязали принять меры для сохранения здания, но он так и не отремонтировал его.

«Если решение суда не будет оспорено, объект продадут с публичных торгов, а бывшему владельцу вернут деньги, вырученные от продажи, за вычетом затрат на проведение торгов и восстановление усадьбы»,— сообщили в управлении госохраны ОКН.

Анастасия Еремина