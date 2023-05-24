26 молодежных пространств Петербурга вошли в топ-300 «Точек притяжения» России

26 молодежных пространств Петербурга вошли в топ-300 «Точек притяжения» в России, рассказал 24 мая Борис Пиотровский. Город стал одним из лидеров страны по качеству молодежных пространств.

На первом месте находятся 13 городских площадок. Среди них три петербургских коворкинга ПРОСТО (на Карповке, Большом В. О. и Московском). Далее идет Центр проектной деятельности молодежи «Башня Политех», Дом книги, ЦПКиО. В топ также попали Государственный музей политической истории России, молодежное пространство «ВЕКТОР», Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, общественное пространство Флагшток, Дом молодежи «Квадрат», а также Центр деловой активности молодежи «Измерение» и AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург.

Второе место топа также заняли несколько петербургских площадок: Антикафе 12 комнат, Артишок, GrowUp Санкт-Петербург, Goneli Daily, The Event Hall.

В конкурсе приняли участие около двух тысяч молодежных пространств России. В голосовании участвовало более 95 тыс. человек.

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