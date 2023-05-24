Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год из-за «отсутствия у общества чистой прибыли» за прошлый год, говорится на сайте раскрытия информации. Годовое собрание акционеров пройдет 29 июня.

Финансовые показатели за 2022 год компания не раскрывала. В прошлом году группа ГАЗ тоже не выплачивала дивиденды. Ее акции на Мосбирже сегодня, 24 мая, снижались на 8,78%, до 742,5 руб.

В прошлый раз ГАЗ выплачивал дивиденды по итогам 2020 года, но только на привилегированные акции (4,27 руб. на бумагу). Тогда чистая прибыль группы за год составила 212,9 млн руб.

Лаура Кеффер