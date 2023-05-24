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В Челябинскую область в 2023 году переселились 2,6 тыс. соотечественников

В этом году на территорию Челябинской области переселились 2614 соотечественников, проживающих за рубежом. Это 1197 участников программы по содействию переселению и 1417 членов их семей, сообщает пресс-служба главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Среди переселившихся в 2023 году соотечественников 57% — люди трудоспособного возраста, 37% — дошкольники и школьники. Пенсионеров и студентов среди них 9% и 3% соответственно. Среди переселившихся 39% имеют высшее образование, 31% — среднее профессиональное».

«Благодаря программе “Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом”, Южный Урал получает качественный человеческий капитал. По сути, это готовые квалифицированные кадры», — считает начальник ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Переезжающие в регион по программе содействия добровольному переселению соотечественников могут получить меры поддержки и упрощенном порядке за шесть месяцев получить гражданство РФ.

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