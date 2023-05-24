В Татарстане обеспокоились случаями заражения птичьим гриппом

В Татарстане появилась серьезная обеспокоенность случаями выявления птичьего гриппа в соседних регионах. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, в 2023 году у болезни возникла особенность, заключающаяся в том, что гриппом чаще других заболевают чайки. У них происходит массовая гибель. Случаи уже зафиксированы, в Удмуртии, в Кировской области и в Марий Эл.

Всего, по словам господина Мотыгуллина, в РФ выявили 37 случаев птичьего гриппа, в том числе семь случаев среди домашних птиц.

"Ъ-Казань"