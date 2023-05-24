Директор нефтяного завода из Оренбуржья оштрафован за загрязнение окружающей среды

Нефтеперерабатывающий завод Тюльганского района Оренбургской области уличен в нарушениях закона об охране природы. В частности, работа технологической установки по переработке углеводородного сырья на предприятии сопровождалась выбросами загрязняющих веществ в атмосферу без установленных нормативов предельно допустимых вредных выбросов в воздух. А заводская программа производственного экологического контроля не отвечала установленным требованиям. Об этом сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокуратурой района установлено, что предприятие с 01.01.2019 осуществляло свою деятельность в отсутствии как разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так и комплексного экологического разрешения»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за минувший год завод отразил недостоверные сведения о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Директор предприятия получил представление прокуроров. Оно рассмотрено и удовлетворено.

В отношении руководителя предприятия были возбуждены административные дела по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации). По итогам их рассмотрения Управление Росприроднадзора признало главу завода виновным и вынесло ему предупреждение, а также оштрафовало его на три тыс. руб.

Ранее экоактивисты Оренбургской области выступили с инициативой поддержать на федеральном уровне введение знака «экологически ответственный производитель». С помощью него предполагается маркировать продукцию, выпущенную с использованием энергосберегающих технологий или из вторсырья. Соответствующую идею эксперты озвучили и.о. заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрию Кобылкину на «круглом» столе на всероссийском марафоне «Дни зеленых действий» в Оренбурге.

Георгий Портнов