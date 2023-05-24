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В Новороссийске начали проверку сведений о массовой порче автомобилей

В Новороссийске начали проверку сведений о массовой порче автомобилей на улицах Житомирской и Кутузовской. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

Информацию сотрудники правоохранительных органов выявили в соцсетях. Сообщалось, что двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения ходили по дворам и протыкали шины колес автомобилей. Всего было повреждено семь авто.

В ходе проверки полицейские установят личности причастных к совершению правонарушения.

Анастасия Донскова

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