Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще одна группа контрактников из Удмуртии отправилась в воинские части Вооруженных сил России

23 мая из Удмуртии отправилась еще одна группа мужчин, намеревающихся заключить контракт для прохождения службы в Вооруженных силах России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в основном проходить службу намереваются мужчины в возрастной категории около 40 лет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов, пополнить ряды армии может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Важно иметь хорошую физическую подготовку и пройти все процедуры отбора. Все контрактники проходят переподготовку в учебных центрах.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...