Росгвардейцы задержали ворвавшегося в детский сад Армавира мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнего жителя Успенского района, проникшего в состоянии опьянения в детский сад на улице Шмидта в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, сигнал «Тревога» поступил на пульт дежурного охраны Росгвардии поздно ночью. На указанный адрес был направлен наряд вневедомственной охраны. Женщина-охранник дошкольного учреждения рассказала, что неизвестный перелез через забор, стучал в дверь, бегал по площадке и выкрикивал ругательства. Просьбу покинуть территорию детского сада хулиган проигнорировал.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на заднем дворе детсада. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Злоумышленника передали полицейским.

Олег Исаев

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