Пермская компания собирается построить в краевом центре три метановые заправки

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «Компания Урал» по строительству в Перми трех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) на метане с автомойками самообслуживания. Как сообщил сегодня на заседании совета учредитель компании Владимир Медведев, приступить к строительству АГНКС инициатор проекта планирует в этом году, завершить работы — в 2024-м. Объем инвестиций оценивается в 351 млн руб. Для реализации проекта «Компания Урал» попросила предоставить ей в аренду без торгов три участка общей площадью 12,6 тыс. кв. м: на ул. Куйбышева, ул. Героев Хасана и ул. Лядовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компания Урал» было зарегистрировано в Перми в 2005 году. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Господин Медведев является единственным собственником компании. Выручка ООО «Компания Урал» по итогам 2021 года составила 3 млн руб., чистая прибыль — 913 тыс. руб., финансовые показатели за 2022 год общество еще не раскрывало.

По данным 2ГИС, в Перми сейчас работает десять метановых АГНКС. Шесть из них принадлежит пермской сети «Экойл», тремя управляет «Газпром газомоторное топливо», еще одной — пермская компания «Метан Сити».