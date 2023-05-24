В Ярославле по подозрению во взятке задержана директор областного дептранса

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных задержана по подозрению во взятке, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Помимо Татьяны Черемных по делу проходят и иные должностные лица, имена которых пока не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: мэрия Ярославля Татьяна Черемных

Фото: мэрия Ярославля

«По данным следствия, с февраля по май 2023 года подозреваемые получили в качестве взятки денежные средства от частных предпринимателей за общее покровительство по службе»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Заявление в связи с арестом директора департамента транспорта сделал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Правоохранительными органами после проведения оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки была задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Николаевна Черемных и несколько иных лиц. По приказу губернатора области с 24 мая данные должностные лица уволены с государственной службы. Антикоррупционной комиссией при губернаторе Ярославской области будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта»,— сказал Михаил Евраев.

Татьяна Черемных была назначена на пост директора департамента в марте 2022 года, до этого работала в правительстве Тверской области. Сразу после назначения госпожа Черемных занялась реформированием транспортной сферы региона. В частности, под ее руководством началась модернизация автобусного общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе, в ходе которой были выбраны новые перевозчики, а сами автобусы заменены на новые. Также Татьяна Черемных подписала соглашение с компанией «Мовиста регионы Ярославль» о передаче в концессию трамвайной инфраструктуры в Ярославле.

Антон Голицын, Ярославль