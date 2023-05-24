Торговый оборот Башкирии и Беларуси увеличился на 57%

Внешнеторговый оборот Башкирии и Беларуси за первый квартал увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам первого квартала Беларусь занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии. Экспорт в Беларусь вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет поставок химической и машиностроительной продукции, металлов, продовольственных товаров.

Основными драйверами развития отношений помимо сфер промышленности, сельского хозяйства и транспорта являются туризм и культура.

Предприятия легкой промышленности обеих республик договорились о сотрудничестве в производстве мета-арамидных и пара-арамидных тканей. Также в конце апреля первая группа из 45 туристов из Башкирии отправилась в Беларусь по программе «Башкирско-белорусское долголетие» и посетила местные достопримечательности.

ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» в ближайшее время планируют организовать модернизацию подвижных трамвайных составов Уфы. Планируется также и сотрудничество в сфере семеноводства, лесного хозяйства и взаимодействие аграрных вузов двух республик.

Венера Хисамова

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