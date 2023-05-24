Глава кредитного кооператива в Усть-Лабинске обвиняется в мошенничестве на 50 млн рублей

В Краснодаре расследуют дело в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и ее сообщников по подозрению в совершении крупных мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая являлась руководителем ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал». Под предлогом инвестирования в различные прибыльные финансовые проекты ей удавалось заключать с жителями Кубани кредитные договоры.

Чтобы не вызвать никаких подозрений, женщина каждый месяц выплачивала некоторым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых доверчивых клиентов. Филиалы компании осуществляли свою деятельность в Новороссийске, Анапе и Республике Крым.

Таким образом совместно с сообщниками ей удалось обмануть 135 человек на 50 млн руб.

Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Полиция занимается поиском других пострадавших, доверившихся обвиняемой.

Валерия Каманина