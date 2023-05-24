В Севастополе задержали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»*

В Севастополе задержали руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (*признана экстремистской в РФ). Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина занимался организацией собраний с использованием религиозных материалов и занимался пропагандой экстремистской идеи в интернете с 2019 года.

«По месту сбора адептов и месту жительства задержанного проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература и иные материалы, подтверждающие преступную деятельность»,— говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности и участие в экстремистской организации). Следователи устанавливают круг лиц, причастных к деятельности ячейки. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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