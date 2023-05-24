На строительство и ремонт очистных сооружений в Сочи потратят 4,9 млрд рублей

На строительно-монтажные работы по первоочередным объектам водоснабжения и водоотведения в Сочи потратят 4,9 млрд руб. Дорожная карта финансирования разрабатывается Минстроем РФ совместно с администрацией Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Проектирование по данным проектам ФАУ «РосКапСтрой» планируют окончить в третьем квартале 2023 года, а уже в следующем — начать строительно-монтажные работы. По поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина с 1 мая подрядными организациями должны быть мобилизованы техника и персонал по подготовке строительно-монтажных работ на двух комплексах — Якорная Щель, Бзугу. Ведутся работы по расчистке строительных площадок, формированию строительных городков.

Олег Исаев

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