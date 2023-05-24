Caterham раскрыл прототип электроспорткара EV Seven

Компания Caterham показала EV Seven Concept — прототип спорткара Caterham Seven с электрической силовой установкой.

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Фото: Caterham Caterham EV Seven Concept

Фото: Caterham

Партнером британского автопроизводителя по проекту стала инжиниринговая компания Swindon Powertrain, которая разработала электромотор и облегченные аккумуляторы с иммерсионным охлаждением, применявшимся ранее только в суперкомпьютерах.

Заявлено, что ориентировочная мощность силовой установки составит около 250 л.с., а емкость батареи будет составлять 52 кВт•ч, из которых использоваться для хранения энергии станут 40 кВт•ч. При массе менее 700 кг электромобиль должен быть способен развивать до 210 км/ч максимальной скорости.

Планов сделать Caterham EV Seven Concept серийным у компании нет. Модель стала экспериментальной разработкой для оценки возможности совместить в электромобиле низкую массу, простоту и удовольствие от вождения.

Максим Вершинин

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