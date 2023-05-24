Сбер: сумма пополнений екатеринбуржцами негосударственной пенсии выросла на 18%

Екатеринбуржцы стали активнее откладывать деньги на негосударственную пенсию, сообщили в пресс-службе Сбербанка. По словам управляющего свердловским отделением Владислава Шиленко, в первом квартале 2023 года жители города в среднем на 18% (по сравнению с прошлым годом) увеличили сумму, которую периодически направляют в пенсионную копилку.

В январе — марте 54% индивидуальных пенсионных планов (ИПП) оформили представители поколения X (родившиеся с 1965 по 1980 год), 42% — миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год). Средний первоначальный взнос в ИПП превысил 6 тыс. руб. При этом зумеры (поколение Z, рожденные на рубеже 1990-х и нулевых) повысили свои стартовые вложения в негосударственную пенсию в семь раз.

Предпочитают пополнять пенсионную копилку ежемесячно 74% сберегателей из Екатеринбурга. Так поступают 78% представителей поколения Х, 65% миллениалов и 50% зумеров.

Диана Сунагатуллина

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