На Балаковской АЭС стартовала XII Летняя спартакиада работников концерна«Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Сегодня, 23 мая 2023 г. в спортивном комплексе «Форум» в г. Балаково Саратовской области прошло торжественное открытие XII Летней спартакиады работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023» - регионального этапа «Атомиады-2023». В течение трех дней 85 спортсменов электроэнергетического дивизиона Росатома будут соревноваться в двух дисциплинах - гиревом спорте и настольном теннисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Балаково прибыли 11 команд Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных станций, а также сборная команда Росэнергоатома, Атомэнергоремонта и Атомтехэнерго.

«Коллеги, ваше участие в спортивных состязаниях — это огромная заявка о своей активной жизненной позиции в формировании здорового образа жизни, желании двигаться вперед и добиваться поставленной цели, — поприветствовала участников соревнований и.о. начальника управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Наталья Бондаренко. — Надеюсь, что соревнования пройдут в теплой и дружественной обстановке, и каждому из вас спартакиада запомнится интересными и захватывающими моментами, станет для всех нас большим и ярким праздником!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Отметим, что Балаково стал одним из четырех «атомных» городов, в которых в эти дни проходит летняя спартакиада. Спортсменов также встречает Десногорск (Смоленская область), Удомля (Тверская область) и Нововоронеж (Воронежская область). Участниками спартакиады станут порядка 400 спортсменов, 37 из которых представляют Балаковскую АЭС!

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно участвуют в этой работе. Так, Балаковская АЭС при поддержке «Росэнергоатома» построила многофункциональный спортивный комплекс у гимназии №2 г. Балаково, тренировочный корпус досугового центра профсоюзной организации, атомная станция поддерживает развитие спорта как внутри предприятия, так и в регионе своего присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для справки. Атомиада – это одно из основных спортивных событий атомной отрасли, которая регулярно проходит среди организаций Госкорпорации «Росатом», способствуя сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников отрасли к здоровому образу жизни. Ежегодно в ней принимают участие более 50 тысяч участников по 11-ти летним и 5-ти зимним видам спорта. По итогам Атомиады формируется сборная Росатома на межкорпоративные и международные соревнования.