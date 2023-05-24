На Кубани объем взыскания задолженности по алиментам за год вырос на 19%

С начала текущего года сотрудники структурных подразделений Главного управления (ГУ) ФССП России по Краснодарскому краю взыскали с неплательщиков алиментов задолженности в сумме 752,8 млн руб., что на 145,5 млн руб. больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба краевого главка ФССП. Таким образом, объем взыскания вырос на 19,3%.

Руководство ГУ отмечает, что взыскание алиментных обязательств для службы судебных приставов является приоритетным направлением деятельности, поскольку обеспечение прав ребенка на получение содержания имеет первостепенное социальное значение. Помимо взысканий задолженности, Главным управлением ФССП по Краснодарскому краю с начала 2023 года возбуждено 681 уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов, а также разыскано 211 родителей-должников.

Анна Перова, Краснодар