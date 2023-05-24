В Геленджике в 2024 году откроют новую школу на 1550 мест

В Геленджике в 2024 году построят и введут в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на 1550 мест в смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учебное заведение появится на улице Пионерской. Оно будет состоять из шести блоков, соединенных между собой с помощью галерей.

«Территорию благоустроят и озеленят, для занятий физкультурой построят современный стадион»,— говорится в сообщении.

Школу оснастят инклюзивной инфраструктурой: пандусами и специализированными лифтами. Учебное заведение станет самым большим на территории города. В настоящее время на объекте ведут различные виды работ.

Согласно данным, опубликованным на портале ЕИС в сфере закупок, стоимость возведения новой школы превышает 1,1 млрд руб. Работы ведет АО «Политехстрой».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2011 году в Москве. Строительство жилых и нежилых зданий является приоритетным видом деятельности организации. Информация о владельце компании не раскрывается, однако руководителями предприятия являются Алексей Горохов, занимающий 85-е место в рейтинге управленцев в области строительства по Москве по версии «Объективного рейтинга директоров России», и Игорь Мухин. По итогам 2022 года выручка организации выросла почти в два раза в сравнении с показателем 2021 года и составила 9,5 млрд руб. При этом компания понесла убытки на 702 млн руб.

Анастасия Донскова

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