Петербургская партия эсеров начала бороться за своего кандидата в суде

В Красносельском районном суде началось рассмотрение иска от партии «Справедливая Россия — За правду». Административными истцами выступили кандидат в депутаты от СР Галина Симоненкова и региональное отделение партии. Региональное отделение через суд пытается аннулировать результаты довыборов муниципальных депутатов в МО «Город Красное Село», где оба мандата достались кандидатам от «Единой России». В материалах дела фигурируют ТИК №29 и УИК №1213, где проходили довыборы.

В исковом заявлении госпожа Симоненкова и ее защитник Иван Попов указали следующие требования: отменить решение участковой избирательной комиссии №1213 о невозможности установления итогов голосования на подконтрольном им участке; признать незаконным акт УИК (от 10.04.2023), где комиссия признает недействительными 107 бюллетеней; обязать УИК провести повторный подсчет голосов избирателей, а также признать незаконным решение ТИК, в котором комиссия признала итоги голосования на участке недействительными.

Сторона истца настояла на том, чтобы приобщить к делу Центральную избирательную комиссию, флешку с данными комплекса обработки избирательных бюллетеней и видеозаписи с избирательного участка. Однако, позднее представитель истца отказался от истребования видео.

«Если на видеозаписях видно бюллетени с личными данными военных, в этом случае мы рискуем раскрыть гостайну. А если данные на бюллетенях и сами бюллетени не будут видны, то тогда вообще не понятно что именно мы будем доказывать предоставлением видеозаписей»,— сообщила представитель ТИК №26. Представить флешку с данными территориальная комиссия также не отказалась, так как все файлы и информационные носители были переданы в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга. Суд при этом заявил, что объект будет истребован в ГИК.

Заседание было отложено в связи с необходимостью предоставления в суд дополнительных документов и доказательств.

Екатерина Рязанова

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