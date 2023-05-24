В Смоленской области возбудили дело о нарушении гостайны в отношении москвича

Следственный отдел ФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение гостайны) в отношении жителя Москвы. По версии спецслужбы, мужчина выехал из России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности.

В ФСБ заявили, что около десяти лет подозреваемый занимал пост в организации с лицензией на работу с гостайной. У него якобы был доступ к сведениям особой важности. В ФСБ уточнили, что такая степень секретности «предусматривает работу с данными, при разглашении которых ущерб может быть причинен внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли».

После увольнения москвичу временно ограничили право выезда за пределы России на пять лет, «о чем он под роспись был ознакомлен», добавили в пресс-службе. Однако мужчина «пренебрег данной мерой и на автотранспорте выехал из страны». Какие-либо подробности о фигуранте дела не приводятся, пишет ТАСС.

Лаура Кеффер