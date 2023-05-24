Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Смоленской области возбудили дело о нарушении гостайны в отношении москвича

Следственный отдел ФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение гостайны) в отношении жителя Москвы. По версии спецслужбы, мужчина выехал из России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности.

В ФСБ заявили, что около десяти лет подозреваемый занимал пост в организации с лицензией на работу с гостайной. У него якобы был доступ к сведениям особой важности. В ФСБ уточнили, что такая степень секретности «предусматривает работу с данными, при разглашении которых ущерб может быть причинен внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли».

После увольнения москвичу временно ограничили право выезда за пределы России на пять лет, «о чем он под роспись был ознакомлен», добавили в пресс-службе. Однако мужчина «пренебрег данной мерой и на автотранспорте выехал из страны». Какие-либо подробности о фигуранте дела не приводятся, пишет ТАСС.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...