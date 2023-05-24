Следственный комитет рассказал подробности уголовного дела главы ярославского дептранса

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных и еще несколько госслужащих подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: мэрия Ярославля Татьяна Черемных

Фото: мэрия Ярославля

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении госпожи Черемных и ее коллег вели сотрудники ФСБ.

«По данным следствия, с февраля по май 2023 года, подозреваемые получили в качестве взятки денежные средства от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области преступная деятельность подозреваемых была пресечена»,— сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Татьяна Черемных уволена с должности директора департамента транспорта Ярославской области.