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ТРК «Семья» заменил магазины Pull & Bear и Zara отделами российских брендов

В первой очереди ТРК «Семья» открылось два новых магазина: GUT! и Funday. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. Отдел региональной сети магазинов одежды и обуви GUT! занял помещение площадью 650 кв. м на втором этаже очереди, где ранее находился магазин Pull & Bear. Отдел федеральной сети магазинов одежды Funday разместился на третьем этаже, в бывшем помещении Zara площадью 763 кв. м.

Фото: ТРК «Семья»

Фото: ТРК «Семья»

Напомним, магазины испанской группы Inditex (Bershka, Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti) закрылись в РФ после начала СВО.

В «Семье» отметили, что к июлю этого года ТРК планирует полностью завершить заполнение вакантных площадей и обновление концепции торгового центра.

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