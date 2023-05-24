Часть домов в двух районах Воронежа завтра днем останется без воды

В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа часть домов завтра, 25 мая, останется на несколько часов без воды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Причина — плановые работы на сетях водоснабжения на улице Академика Конопатова, 11. Это связано с обустройством дорожной инфраструктуры мегашколе на 110 классов для 2 860 детей, которая возводится на Московском проспекте.

В ряде домов воду отключат с 10:00 до 16:00, а в некоторых — с 10:00 до 18:00. Ограничение коснется улица Бульвар Победы, Московский проспект, 60 Армии, 60-летия ВЛКСМ, Антонова-Овсеенко, Мордасовой, Миронова, Козо-Полянского. Полный список опубликован на сайте мэрии Воронежа.

Валерия Розбот