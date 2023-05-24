Малый и средний бизнес Липецкой области получил господдержки на 2 млрд рублей с начала 2022-го

С начала 2022 года липецкой областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) выделил его представителям 1,3 млрд руб. льготных займов. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Кроме того, фонд предоставил предпринимателям поручительства на 750 млн руб., что позволило им привлечь 1,9 млрд руб. кредитов в банках. Таким образом, в совокупности фонд предоставил субъектам МСП господдержку чуть более чем на 2 млрд руб. Организация функционирует в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В пресс-службе облправительства рассказали, что сегодня льготными услугами фонда пользуются 800 компаний, среди которых производственные предприятия, сельхозтоваропроизводители и компании, работающие в сфере услуг. Поддержку могут получить как крупные инвесторы, так и самозанятые.

«Мы постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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