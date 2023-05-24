Топ-менеджер «Уралхима» сообщил о развитии компании в условиях санкций

Гендиректор и миноритарный акционер «Уралхима» (крупнейший российский производитель и экспортер азотных и калийных удобрений) Дмитрий Коняев в интервью Reuters рассказал о влиянии санкций на компанию и о путях по преодолению. Так, «Уралхим» ожидает открытия к концу 2023 года первой очереди экспортного терминала для перевалки аммиака в Тамани. По мнению Дмитрия Коняева, объект может стать для России заменой закрывшегося с начала СВО аммиакопровода Тольятти-Южный, через который прежде в основном шел экспорт российского аммиака.

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Проектом нового терминала занимается «Тольяттиазот» (входит в большую группу компаний «Уралхим», куда также входят АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»). Первая очередь должна обеспечить перевалку порядка 1,5 млн тонн, вторая очередь (ее планируется сдать в 2025 году) - более 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида", - сказал господин Коняев.

При этом, по данным гендиректора «Уралхима», группа потеряла порядка $200 миллионов из-за блокировки с марта 2022 года в европейских портах около 270 тыс. тонн удобрений. Европейские страны заблокировали имущество «Уралхима» в рамках санкций, введенных ЕС в отношении бывшего руководителя компании - Дмитрия Мазепина. После попадания в санкционные списки, бизнесмен продал контрольный пакет холдинговой компании, контролирующей группу «Уралхим», сохранив у себя 48%, и перестал занимать руководящие или представительские должности в компаниях группы. Хотя формально на удобрения санкции не распространяются, компания не только потеряла логистически близкий европейский рынок, но и сталкивается с проблемами при проведении платежей и с поставками оборудования. Так из рижского порта с февраля 2022 года не может выйти судно Asian Majesty с порядка 60 тыс.тонн хлористого калия на борту.

«Уже несколько раз менял судовладелец команду, но судно просто не выпускают» - сказал глава «Уралхима».

Компания предложила ООН вывезти удобрения из европейских портов безвозмездно в рамках Всемирной продовольственной программы, в качестве гуманитарной помощи. Он выразил надежду, что в итоге Asian Majesty уйдет на Шри-Ланку. Почти все активы «Уралхима» в Европе по-прежнему заблокированы, хотя что-то все же удалось разморозить.

«Основные средства, в том числе достаточно большая дебиторка европейских покупателей, остаются либо замороженными, либо просто-напросто эти покупатели, которые получили продукцию еще до февраля 2022 года, просто не оплачивают эти долги» - рассказал господин Коняев.

Он также рассказал, что в прошлом году «Уралхим» произвел меньше продукции, но в условиях резкого скачка цен на удобрения смог получить «неплохие» финансовые показатели.

«Свободный денежный поток нормальный. Компания в состоянии финансировать и текущую деятельность, и инвестиционные проекты" – отметил он.

В этом году Уралхим рассчитывает на рост объемов потребления.

Экспорт удобрений из РФ в 2022 году, которая традиционно поставляет до 40 млн тонн на мировой рынок, сократился, по его оценке, на 10-15%, объемы экспортных поставок самой компании - еще более существенно.

«Потоки восстанавливаются, просто требуется время для отработки новых логистических маршрутов», - сказал Дмитрий Коняев

Из-за санкций «Уралхим» потерял важный для него европейский рынок, но экспортирует удобрения в США, а также в «дружественные» Индию, Китай, Бразилию и страны Юго-Восточной Азии.

«Мы по-прежнему поставляем калий в Соединенные Штаты, там нет проблем... Произошло определенное проседание (объемов), но я не могу сказать, что какое-то катастрофическое, объемы меньше не в разы, они сопоставимы с предыдущими годами. Это сотни тысяч тонн», - рассказал господин Коняев.

Напоставки на внутренний рынок сейчас приходится до 50% от произведенного объема по всем группам удобрений, 70% - по азотным.

«В условиях ограничения по многим экспортным рынкам, я думаю, что это (поставки на внутренний рынок) не так уж и плохо... Да, есть определенный дисконт при поставке на внутренний рынок, но мы в состоянии загружать полноценно все свои производственные мощности, соответственно мы в состоянии поддерживать нормальный денежный поток», - считает гендиректор группы – «Я бы не относился к этому так: поставили дешевле, значит, потеряли... Да, сейчас мы инвестируем в определенном плане в развитие внутреннего рынка, но в будущем, я думаю, что эти инвестиции вернутся к нам».