Жалобы на приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне» рассмотрит Кемеровский облсуд в июне

На рассмотрение Кемеровского облсуда вернулось уголовное дело о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Апелляционные жалобы подали осужденные Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Антюшин, Сергей Генин, Андрей Бурсин, а также от потерпевших и их законных представителей, представителей гражданских ответчиков. Приговор по делу был оглашен 30 сентября 2021 года. Кемеровский облсуд рассмотрит жалобы 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал защите осужденных в изменении территориальной подсудности рассмотрения жалоб по делу. Также же решение приняла и судебная коллегия Верховного Суда. Жалобы в Верховный суд направляли защитники осужденных Судденок и Богдановой.

Пожар в «Зимней вишне», произошедший 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, включая 37 детей. По первому уголовному делу о пожаре все восемь обвиняемых были признаны виновными и приговорены к заключению в колонии общего режима: бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ) Юлия Богданова к 14 годам, владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово» Надежда Судденок — к 13 годам и 6 месяцам, технический директор ККК Георгий Соболев — к 11 годам. Все трое были признаны виновными по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Руководитель охраны «Зимней вишни» Сергей Антюшин был приговорен к 8 годам, директор ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности в здании ТРЦ) Игорь Полозиненко и сотрудник этой компании Александр Никитин к 6 и 5 с половиной годам, соответственно. Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и бывший начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин по обвинению в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) были приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы, соответственно. В ноябре 2021 года сообщалось, что они не признают свою вину и подали жалобы на решение суда.

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Игорь Лавренков, Кемерово