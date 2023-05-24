В Свердловской области установят 48 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии

«Россети Урал» в ближайшие два года установят в Свердловской области 48 тыс. новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании. «Умные счетчики» в режиме онлайн будут показывать параметры поставки электроэнергии, ее отсутствие и качество. Получать данные с таких счетчиков можно дистанционно, без снятия показаний. Кроме того, система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние распределительного электросетевого комплекса.

В пресс-службе отметили, что новые приборы помогут снизить потери в электрических сетях. «Потери электроэнергии загружают пропускную способность сети. Соответственно, их значительное снижение за счет внедрения современной системы учета, стабилизирует нагрузку на существующую электросетевую инфраструктуру, исключает перегруз оборудования и скачки напряжения»,— отметили в «Россети Урал».

Всего за 2023-24 годы энергетики установят 134 тыс. таких приборов в более чем 300 населенных пунктах. Помимо Свердловской области 18 тыс. счетчиков появятся в Пермском крае, а 67 тыс. — в Челябинской области. Счетчики будут установлены как у физических лиц, так и в точках присоединения энергообъектов для технического учета. Проект будут реализовывать за счет привлечения средств инвестора.

В данный момент в регионах функционирует более 500 тыс. интеллектуальных приборов учета. За счет реализации программы в течение ближайших двух лет охват точек учета электросетевой компании составит порядка 50%.

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