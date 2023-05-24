В Славянске-на-Кубани 19-летний юноша, насмерть сбивший 13-летнюю девочку, получил два года условно

Славянский районный суд признал виновным 19-летнего молодого человека по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) и приговорил к двум годам условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, осенью 2022 года подсудимый двигался на своем ВАЗ 21093 по улице Володарского в станице Петровской. Выехал на встречную полосу, превысив скорость, и, уходя от столкновения с другим автомобилем, выехал на обочину и сбил несовершеннолетнюю девочку. Ее доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Молодой человек частично возместил ущерб и продолжает выплачивать компенсацию.

Помимо условного срока 19-летнему юноше запрещено управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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