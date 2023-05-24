В Сочи пресекли незаконную торговлю автомобилями из Абхазии

В Сочи выявили и пресекли незаконный перегон автомобилей из Абхазии для продажи в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

По данным ведомства, незаконной деятельностью промышляла группа сообщников. Они разработали и применили схему ухода от таможенных платежей. Так, 27-летний сочинец предоставлял в пункте пропуска поддельные документы о том, что он якобы является сотрудником абхазской фирмы по перевозкам пассажиров. В дальнейшем перевезенные через границу автомобили мужчина передавал соучастникам в Сочи и получал деньги за свои услуги. Всего злоумышленникам удалось переправить через границу три автомобиля марок Nissan, Honda и Mercedes.

«Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3,2 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Выявленная информация стала основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Анастасия Донскова

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