В Челябинской области число работников младше 30 лет снизилось на 10%

В 2022 году в Челябинской области численность работников младше 30 лет в среднем оценивалась в 267,1 тыс. человек. Это на 30,3 тыс., или на 10,2%, меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza.

В прошлом году в Челябинской области числилось 1,73 млн трудоустроенных. Среди них доля работников младше 30 лет составила 15,4%.

Среди регионов РФ ощутимее всего число работников моложе 30 лет в среднем снизилось в Пензенской (-19,5%), Новгородской областях (-16,8%), Москве (-15,3%), Томской (-14,8%), Астраханской областях (-14,8%), Санкт-Петербурге (-14,5%) и Кабардино-Балкарии (-14,3%). При этом трудоустроенных младше 30 лет стало больше в Чукотском автономном округе (+12,4%), Архангельской области (+8,1%), Карачаево-Черкесии (+7,2%), Чечне (+6,9%) и Тыве (+6,3%,).