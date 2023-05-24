В Ярославле прокуратура закрыла два хостела

В Ярославле прокуратура приостановила деятельность и направила иски в суд о закрытии двух хостелов в Красноперекопском районе, сообщает прокуратура Ярославской области. Иски поданы после проведения проверки, выявившей нарушения пожарной безопасности и санитарных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«В частности, хостелы не были в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения; системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей отсутствовали или функционировали с нарушениями... Вопреки требованиям закона один из хостелов располагался в подвальном помещении»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Хостелы располагались в нежилых помещениях многоквартирного дома и в административном здании. Один из хостелов не имел категории, что также является нарушением закона.

«Также вскрыты факты не направления в правоохранительные органы одним из хостелов, как принимающей стороной, сведений о вселении граждан в его помещения»,— уточнили в прокуратуре.

По выявленным нарушениям возбуждены дела по соответствующим статьям КоАП, которые находятся на рассмотрении.

Антон Голицын