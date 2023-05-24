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Ярославский губернатор назвал сроки транспортной реформы в Рыбинске

Полное обновление парка автобусов в Рыбинске начнется в феврале-марте 2024 года. Об этом в эфире «Рыбинск40» заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

В первом квартале 2024 года планируется провести полное обновление городского транспорта в Рыбинске, как уже сделано в апреле-мае 2023 года в Ярославле и Ярославском районе.

«С февраля-марта мы планируем, что в Рыбинске появится новый транспорт. Прямо такой же, как в Ярославле и Ярославском районе. Рыбинск и Рыбинский район — это 149 автобусов. И мы хотим, чтобы в первом квартале следующего года этот вопрос был решен. Чтобы весь транспорт был новый. Если будут какие-то проблемы, сдвижки, то я обязательно об этом расскажу, но мы постараемся с этими проблемами справиться»,— сказал Михаил Евраев.

Областные власти говорят об обновлении автобусного парка в других городах, включая Переславль, Ростов, Тутаев, Углич и Данилов. По словам губернатора задача по обновлению общественного транспорта в целом по региону должна быть решена в течение полутора лет. При этом Михаил Евраев заявил о серьезной проблеме нехватки водителей, которая не решена и на новых автобусах в Ярославле.

«У нас с водителями огромная проблема. Мы сейчас везем водителей со всей страны. В Ярославской области всех, кого можно было, нашли. Не хватает очень большого количества водителей. Мы будем учить своих, но если люди приедут из других регионов и останутся здесь жить, это значит, что область развивается, растет»,— отметил губернатор.

Андрей Иванов

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