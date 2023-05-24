Два сибирских региона вошли в пятерку субъектов РФ с наибольшим снижением поголовья КРС

Новосибирская область и Алтайский край вошли в число субъектов России с наиболее значительным снижением поголовья крупного рогатого скота. По данным на начало 2023 года, его численность к 2022 году сократилось в сельхозпредприятиях этих регионов на 5,2 тыс. и 2,9 тыс. соответственно, сообщил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

«У нас падает поголовье крупного рогатого скота в молочной отрасли, а в мясной прирастает, к сожалению, незначительно», – сказал он в рамках проходящей в Новосибирске международной научно-практической конференции «Ветеринария в агропромышленном комплексе».

Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин добавил, что основное снижение поголовья происходит за счет личных подсобных хозяйств. «В текущих условиях есть объективные риски, что поголовье продолжит снижаться и в хозяйствах населения, и в секторе небольших крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций. В то же время, в организованном секторе мы не ждем серьезного сокращения поголовья», – сказал он.

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Дарья Решетникова