Пыльные вихри стали замечать в Удмуртии

В Удмуртии местные жители стали сообщать об образовании пыльных вихрей, которые похожи на смерчи. Данное явление возникает в малооблачную жаркую погоду, когда почва прогревается, а воздух у ее поверхности начинает подниматься вверх и закручиваться. Пыльные вихри не представляют опасности, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Об этом пишет Izhlife.

В Удмуртии пыльные вихри встречаются часто, однако в этом году их лучше видно из-за большого количества пыли и малого числа осадков. При этом смерчи, с которыми многие путают это явление, формируют воронку из кучево-дождевой облачности. Для региона смерчи нехарактерны.