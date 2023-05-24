Прокуратуре не удалось оспорить в апелляции концессионный договор по строительству Пермского онкоцентра

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд сегодня отклонил представление краевой прокуратуры и оставил в силе решение арбитражного суда Пермского края, в марте признавшего законным заключение концессионного соглашения по строительству в Перми онкологического центра. Данные о решении содержатся в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре прошлого года надзорный орган обратился с соответствующим иском к министерству экономического развития и инвестиций региона, а также ООО «Клиника инновационных исследований», с которым было заключено концессионное соглашение.

Оно предусматривает строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. Срок действия соглашения — 35 лет.

Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта.