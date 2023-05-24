Региональные власти внесли в парламент законопроект о перераспределении полномочий с краевой столицей

В заксобрание Пермского края поступил проект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами госвласти Пермского края». Материалы законопроекта пояснялись на сайте заксобрания. Вчера краевые власти анонсировали его внесение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», законопроект предполагает передачу региональным органам власти полномочий в следующих сферах: образовании (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль), торговле и рекламе (утверждение схемы НТО и схемы рекламных конструкций), теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с отходами и других. Согласно пояснительной записке, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию.

Еще одним законопроектом краевые власти собираются предложить перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства, а именно функции по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержания дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта и так далее.

Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.