Возле бывшего аэропорта Бахаревка построят складской комплекс

ООО «Уралподшипник-Пермь» (поставщик подшипников) выступило с инициативой построить автономные производственно-складские помещения в Индустриальном районе Перми. Как сообщил сегодня на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае директор компании Леонид Панченко, «Уралподшипник-Пермь» собирается возвести комплекс за 512 млн руб. по адресу ул. Карпинского, 140, рядом с территорией бывшего аэропорта Бахаревка.

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В течении 2023–2026 годов ООО «Уралподшипник-Пермь» планирует построить 10 тыс. кв. м. складских помещений в формате light industrial (легкие ангары) и почти 2 тыс. кв. м. офисных площадей. При этом будет создано всего 10 новых рабочих мест.

Для реализации своего проекта инвестор попросил край предоставить ему в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 8,5 тыс кв. м. по указанному адресу. Земельные участки принадлежат Российской Федерации.

Совет одобрил инициативу ООО «Уралподшипник-Пермь» и присвоил ей статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).

ООО «Уралподшипник-Пермь» зарегистрировано в 2011 году. Единственным учредителем компании выступает Леонид Панченко, который является президентом федерации спортивной акробатики Пермского края. Раннее сообщалось, что господин Панченко вместе с многопрофильным холдингом «Дельта» займется комплексным освоением краевого участка в Паздерено.