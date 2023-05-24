Ярославская область перевыполнила план по доходам от использования госимущества

Ярославская область в 2022 году получила доходов от использования госимущества на 82% больше плана, рассказала на заседании комитета по экономической политике облдумы заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Алина Серебрякова. Всего в областной бюджет от использования имущества поступило 132,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Дунаева в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон Дом Дунаева в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон

Больше всего региональному бюджету принесла продажа имущества — 91,5 млн руб. В частности, был продан объект культурного наследия «Дом Дунаева» на проспекте Октября в Ярославле, его цена составила 48 млн руб.

За пользование недрами область получила 12,3 млн руб., за аренду имущества — 8,4 млн. Дивиденды по акциям составили 5,8 млн руб., наибольшую прибыль среди акционерных обществ региону принесло АО «Ярославльводоканал» — 2,2 млн руб.

Антон Голицын