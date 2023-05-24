Прямой рейс из Новосибирска в Ош запустила киргизская авиакомпания

Авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» из Киргизстана сообщила о новом рейсе из Оша в Новосибирск и обратно. Первый полет состоялся 23 мая, сообщила пресс-служба киргизского аэропорта «Манас».

По данным пресс-службы аэропорта, авиарейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 один раз в неделю - по средам.

Накануне - 22 мая авиакомпания сообщила о начале рейсов из Оша в Красноярск. Перелеты будут выполняются на воздушном судне Airbus А320 один раз в неделю – по понедельникам. Также, авиакомпания выполняет регулярные полеты из Бишкека в Иркутск.

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Лолита Белова