Экспорт продукции ИТ-компаний Удмуртии в Юго-Восточную Азию обсудили в Ижевске с председателем ассоциации Digital Philippines

Представители власти и бизнеса Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Амор Макланг, председателем ассоциации Digital Philippines по торговле финансовыми технологиями на Филиппинах, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртии. Госпожа Макланг является экспертом в вопросах цифровой трансформации бизнеса, новых технологий в странах Юго-Восточной Азии, а также помогает компаниям консультациями по вопросам открытия компании и сопровождения. Встреча состоялась 19 мая в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минцифры Удмуртии Фото: пресс-служба минцифры Удмуртии

Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов рассказал, что IT-компании Удмуртии заинтересованы в выходе на новые рынки, среди которых Юго-Восточная Азия. «Это в целом перспективное для наших экспортеров направление, в частности, в 2021 году мы наблюдали рост товарооборота между Удмуртией и странами Юго-Восточной Азии более чем на 194%»,— подчеркнул господин Сунцов.

Как отметил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, главным результатом встречи стал «не только обмен контактами, но и начало сотрудничества и активной работы». «Мы видим, что у ИТ-сектора Удмуртии огромный потенциал, он продолжает расти несмотря на перестройку рынка. За первый квартал оборот составил более 6 млрд руб., это более чем на 30% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года»,— рассказал господин Меджитов.