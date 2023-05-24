ВС Башкирии оставил активистку Рамилю Галим под арестом

Верховный суд Башкирии оставил без изменений постановление суда Кировского райсуда Уфы, арестовавшего башкирскую активистку Рамилю Галим (ранее носила фамилию Саитова, внесена в список террористов и экстремистов) до 16 июля. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Саитова обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). По мнению следствия, обвиняемая выложила в YouTube видеоролик, в котором призывала военнослужащих РФ дезертировать со службы. 17 мая Кировский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, арестовав ее на два месяца. Ею была подана жалоба на постановление суда.

В ноябре 2021 года Саитова была уже признана Кировским райсудом виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ). Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Тогда в основу обвинения легли видеоролики из YouTube, в которых активистка призывала выселить из Башкирии армян и снести поклонные кресты. Позднее ВС Башкирии оставил приговор в силе. С учетом времени пребывания в СИЗО активистка пробыла в заключении около полугода.

Венера Хисамова

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