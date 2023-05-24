Росавиация разрешила полеты из Челябинска в китайский город Санья

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании Red Wings разрешение на прямые рейсы из Челябинска в город на юге Китая — Санья. Информация об этом опубликована в приказе Росавиации. Полеты разрешены с частотой два раза в неделю.

Санья — крупный город островной провинции Хайнань, которая благодаря мягкому климату является популярным направлением среди туристов.

Помимо Челябинска, Росавиация разрешила полеты в Санью еще из 12 городов РФ. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.