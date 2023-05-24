Volkswagen показал обновленный кроссовер Touareg

Компания Volkswagen представила обновленный вариант кроссовера Touareg, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил матричные фары IQ.Light HD, объединенные светящейся полосой, а сзади появится светящийся логотип Volkswagen. С 1 января 2023 года использование подобных элементов разрешено и в Европе и обновленный Touareg стал первой моделью с таким декором. У рестайлинговой версии также переработаны бампера

Заявлено, что машина получит версии с пружинной и двухкамерной пневматической подвеской и для обоих типов подвески изменены настройки. Кроме того, автомобиль оснастят датчиком нагрузки на крышу — если установлен багажник, то электроника автоматически будет менять настройки систем безопасности для повышения устойчивости машины в движении.

Обновленный Touareg отличается салоном Innovision Cockpit с 15-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, беспроводным подключением смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, улучшенным распознаванием голосовых команд. Кроме того, улучшено качество материалов отделки и расширен перечень доступного для модели оборудования, включая порты USB-C мощностью 45 Вт, акустика Dynaudio, проекционный дисплей, функция удаленной парковки через приложение, ассистент движения с прицепом, система ночного видения и ряд другого оснащения.

На рынок кроссовер выйдет с 340-сильным 3-литровым бензиновым V6, 3-литровым турбодизелем V6 на 230 л.с. и 285 л.с., а также будут доступны две гибридные версии eHybrid с электромотором, дополняющим бензиновый V6 (мощность составит 380 л.с. и 460 л.с.), и батареей на 14,1 кВт•ч. Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Продажи модернизированной модели начнутся в 2023 году. Напомним, текущее поколение Volkswagen Touareg выпускается с 2018 года.

Максим Вершинин

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