Для создания пляжей и кемпингов в Башкирии будут выделяться гранты

Правительство Башкирии опубликовало на портале правовой информации постановление о предоставлении грантов предпринимателям на развитие туризма. Таким образом власти намерен компенсировать часть затрат по созданию и обустройству пляжей и бассейнов, детских и спортивных зон отдыха, пунктов общественного питания, кемпингов и автокемпингов, на покупку туристического оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей. Максимальный размер грантов варьируется от 3 млн до 10,2 млн руб. При этом объем собственных средств участников должен быть не менее 50% от общей суммы планируемых затрат. Конкурсы на получение господдержки будет проводить министерство предпринимательства и туризма Башкирии.

Влада Шипилова

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