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На Кубани глава кредитного кооператива «Дас Капитал» обвиняется в хищении 50 млн рублей

В Краснодаре полицейские расследуют обстоятельства деятельности финансовой пирамиды, организованной под видом кредитного кооператива «Дас Капитал», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Потерпевшими признаны 135 жителей Анапы, Новороссийска, а также Республики Крым, ущерб составил 50 млн руб.

По данным ГУ МВД, обвинение в хищении средств путем мошенничества предъявлено одной фигурантке, женщина одновременно возглавляла ООО «Дас Капитал» и кредитный кооператив с тем же названием. Фамилия обвиняемой в сообщении полиции не указана, по данным справочных систем, директором краснодарского ООО «Дас Капитал» является Мария Метелева. Сообщники злоумышленницы пока не установлены. Следствие полагает, что женщина вместе с другими лицами организовала работу кооператива «Дас Капитал», заключая с гражданами договоры займов. Вкладчикам обещали большие прибыли якобы за счет вложений в различные финансовые проекты. На самом деле выплаты некоторым гражданам производились за счет вложений следующих вкладчиков. Финансовая пирамида «Дас Капитал» действовала в период с января 2017 по апрель 2018 года.

По данным полиции, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает других потерпевших от деятельности пирамиды «Дас Капитал».

Анна Перова, Краснодар

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